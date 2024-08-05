Жан-Мари Ларонз готовит французский ремейк российской комедии "СуперБобровы" с адаптацией под французскую культуру

По данным издания "Газета.Ru", французский продюсер и актёр Жан-Мари Ларонз приобрёл права на адаптацию российской комедии "СуперБобровы".
Ларонз отметил, что фильм произвёл на него сильное впечатление, поэтому он решил создать его ремейк с участием французских актёров. Он пообещал представить зрителям "историю с полностью французским колоритом".
"Фильм мне очень понравился — он смешной, добрый и качественно сделан. Я уверен, что эта история будет успешна и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям, что повлияет на юмор и социальный контекст. Это будет история, полностью соответствующая французской культуре," — рассказал продюсер.
В настоящее время Жан-Мари Ларонз также ведёт переговоры о приобретении прав на другие российские проекты, но не уточнил, какие именно.
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