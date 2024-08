HBO выпустила тизер второго сезона сериала "The Last of Us", показав Джоэла, Элли, Дину и других персонажей

HBO представила краткий тизер второго сезона сериала "The Last of Us". В нём можно увидеть Джоэла, подросшую Элли, Дину, Эбби и других персонажей.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Rotten Tomatoes TV, PDM

Тизер начинается аналогично одному из первых трейлеров второй части игры "The Last of Us" — с вечеринки в Джексоне, на которой присутствуют Элли и Дина.

Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к своим главным ролям. Также к ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие актёры.

Первый сезон, вышедший в 2023 году, получил множество восторженных отзывов от критиков и зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, зрители отмечали её превосходную игру и преображение в образ Элли.

The Last of Us HBO Season 2 OFFICIAL FIRST LOOK TRAILER (TLOU HBO)