HBO выпустила тизер второго сезона сериала "The Last of Us", показав Джоэла, Элли, Дину и других персонажей

HBO представила краткий тизер второго сезона сериала "The Last of Us". В нём можно увидеть Джоэла, подросшую Элли, Дину, Эбби и других персонажей.
Тизер начинается аналогично одному из первых трейлеров второй части игры "The Last of Us" — с вечеринки в Джексоне, на которой присутствуют Элли и Дина.
Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к своим главным ролям. Также к ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие актёры.
Первый сезон, вышедший в 2023 году, получил множество восторженных отзывов от критиков и зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, зрители отмечали её превосходную игру и преображение в образ Элли.
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