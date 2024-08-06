Опасное направление: Шэрон Стоун вернулась с фингалом после отдыха в Турции

Шэрон Стоун продемонстрировала большой синяк на лице с отдыха в Турции

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Шэрон Стоун, известная голливудская актриса, получила травму во время отдыха в Турции, о чем она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав фото с гематомой.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Несмотря на неприятный инцидент, Шэрон Стоун, по-видимому, не позволила этому испортить свой отпуск и даже поделилась фото уютного дворика с бассейном в своем гостиничном номере.

Поклонники актрисы выразили ей сочувствие и поддержку в комментариях, некоторые даже отметили, что она выглядит хорошо даже с подбитым глазом.

Шэрон Стоун провела несколько недель в Европе, посетила Францию и Италию, прежде чем отправиться в Турцию.