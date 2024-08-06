Режиссер "Джокера" объяснил, чем отличается Харли Квинн в исполнении Леди Гаги от версии Марго Робби

Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги

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Режиссер фильма "Джокер: Безумие на двоих" Тодд Филлипс недавно объяснил, чем отличается Харли Квинн в исполнении Леди Гаги от других версий персонажа, в частности от Марго Робби.

Фото: pxhere.com by rafabendo, PDM

"Джокер" Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, подарив фанатам совершенно новый взгляд на клоуна-психопата, который всегда был известен как террорист Бэтмена и Готэм-сити.

Сиквел, выход которого намечен на 4 октября, продолжит прокладывать свою собственную дорогу в отношении популярных персонажей DC, особенно когда речь заходит о Харли Квинн в исполнении Леди Гаги.

"Хотя в ней есть некоторые вещи, которые покажутся людям знакомыми, на самом деле это собственная интерпретация Гаги, а также наша со Скоттом [Сильвером] интерпретация", — поделился режиссер.

Затем Филлипс объяснил, что, хотя в фильме есть вещи, связанные с Харли, которые были взяты из комиксов, версия персонажа Гаги больше основана на людях, одержимых серийными убийцами, например, на девушках, что боготворили Чарльза Мэнсона.

"Она стала такой, как те девушки, которые боготворили Чарльза Мэнсона. Так же, как иногда у этих убийц есть люди, которые равняются на них. В фильме есть вещи о Харли, которые были взяты из комиксов, но мы взяли их и переделали так, как нам хотелось", — добавил режиссер.

Другие версии Харли Квинн, например, в исполнении Марго Робби, также связаны с одержимостью героини Джокером, но они не так ярко проявлялись на экране, как это может быть у Гаги.