Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма
В аэропорту Кольцово туристы устроили давку, испугавшись громкого звука.
В России резко выросло производство вина
Итальянка победила на Олимпиаде в упражнениях на бревне
Приём витаминов сопряжён с повышенным на 4% риском смерти, сообщил доктор Мясников
Popular Science: пчёлам всё сложнее распознавать ароматы цветов
Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Шэрон Стоун продемонстрировала большой синяк на лице с отдыха в Турции
5 самых дорогих и редких "Запорожцев", доступных сегодня
Режиссер "Джокера" объяснил, чем отличается Харли Квинн в исполнении Леди Гаги от версии Марго Робби

Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги

1:43
Кино

Режиссер фильма "Джокер: Безумие на двоих" Тодд Филлипс недавно объяснил, чем отличается Харли Квинн в исполнении Леди Гаги от других версий персонажа, в частности от Марго Робби.

Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги
Фото: pxhere.com by rafabendo, PDM

"Джокер" Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году, подарив фанатам совершенно новый взгляд на клоуна-психопата, который всегда был известен как террорист Бэтмена и Готэм-сити.

Сиквел, выход которого намечен на 4 октября, продолжит прокладывать свою собственную дорогу в отношении популярных персонажей DC, особенно когда речь заходит о Харли Квинн в исполнении Леди Гаги.

"Хотя в ней есть некоторые вещи, которые покажутся людям знакомыми, на самом деле это собственная интерпретация Гаги, а также наша со Скоттом [Сильвером] интерпретация", — поделился режиссер.

Затем Филлипс объяснил, что, хотя в фильме есть вещи, связанные с Харли, которые были взяты из комиксов, версия персонажа Гаги больше основана на людях, одержимых серийными убийцами, например, на девушках, что боготворили Чарльза Мэнсона.

"Она стала такой, как те девушки, которые боготворили Чарльза Мэнсона. Так же, как иногда у этих убийц есть люди, которые равняются на них. В фильме есть вещи о Харли, которые были взяты из комиксов, но мы взяли их и переделали так, как нам хотелось", — добавил режиссер.

Другие версии Харли Квинн, например, в исполнении Марго Робби, также связаны с одержимостью героини Джокером, но они не так ярко проявлялись на экране, как это может быть у Гаги.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Театру и актёрам всегда было трудно выживать Сергей Лебедев Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать? Любовь Степушова У Киева, кроме диверсионных операций, вариантов не осталось Дмитрий Плотников
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы
Политолог Маркелов: чопорная Британия охвачена глобальной социальной революцией
Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу
Пассажиры из России жалуются на случаи краж на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways
Учёные США: животные размножались половым путём сотни миллионов лет назад
Эксперт Климанов: рост нацпроектов привёл к пересмотру госбюджета на 2025 год
Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать?
Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги
Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.