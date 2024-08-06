Мировые кассовые сборы супергеройского фильма Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" превысили 820 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".
Таким образом, проект с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом стал самым прибыльным фильмом с рейтингом "18+" в США. Для достижения знаковой отметки картине потребовалось около 2-х недель — "Дэдпул и Росомаха" вышел на большие экраны 26 июля.
По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.