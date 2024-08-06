"Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с рейтингом "18+" в США

Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Мировые кассовые сборы супергеройского фильма Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" превысили 820 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Таким образом, проект с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом стал самым прибыльным фильмом с рейтингом "18+" в США. Для достижения знаковой отметки картине потребовалось около 2-х недель — "Дэдпул и Росомаха" вышел на большие экраны 26 июля.

По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.