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Фильм "Майор Гром: Игра" станет доступен для просмотра онлайн на "Кинопоиске" с 15 августа

Онлайн-премьера фильма "Майор Гром: Игра" состоится 15 августа

0:57
Кино

Сервис "Кинопоиск" объявил, что премьера фильма "Майор Гром: Игра" в онлайн-формате состоится 15 августа. В этот день лента станет доступна для цифрового просмотра непосредственно на "Кинопоиске".

Онлайн-премьера фильма "Майор Гром: Игра" состоится 15 августа
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Кинопоиск, PDM

Действие фильма "Майор Гром: Игра" происходит через год после событий первой части. Важной частью сюжета стала неожиданная популярность Игоря Грома, которая пришла к нему после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников Игоря становится Призрак, роль которого исполнил комик Евгений Чебатков.

Ранее создатели фильма заявляли, что "Игра" может стать завершающей частью франшизы из-за низких кассовых сборов. За время проката фильм собрал 572 миллиона рублей. В настоящее время по вселенной "Майора Грома" разрабатывается спин-офф "Фурия" с Дарьей Верещагиной в главной роли.

Майор Гром: Игра | Альтернативный трейлер | Смотрите с 15 августа на Кинопоиске
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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