Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный ковер для вашего дома
Грузия не оправдала ожиданий: туристка рассказала об ужасном отдыхе в Батуми
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой
Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер
Что снится кошкам
Определяем кинотренды: какие фильмы становились хитами проката

Топ-фильмы, покорившие зрителей

1:52
Кино

В эпоху стремительного развития киноиндустрии и многообразия жанров, уследить за последними трендами становится все сложнее. Однако, проанализировав предпочтения зрителей мы выделили несколько фильмов, которые сейчас пользуются особой популярностью.

Топ-фильмы, покорившие зрителей
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Фантастические блокбастеры на гребне волны

Зрителей по-прежнему привлекают масштабные научно-фантастические проекты. В числе самых обсуждаемых — новая часть культовой франшизы "Звёздные войны", а также захватывающая космическая сага "Дюна". Эти фильмы с головокружительными спецэффектами и харизматичными героями бьют рекорды кассовых сборов.

Психологические триллеры в топе

Интерес к загадочным и напряженным психологическим триллерам не ослабевает. В 2022 году зрители были покорены мрачным и атмосферным фильмом "Северянин", а также леденящим душу "Кликбейтом". Эти картины доказали, что зрителю по-прежнему интересны сложные, многогранные сюжеты и неожиданные развязки.

Инди-драмы привлекают внимание критиков

В то же время ценители авторского кино отдают предпочтение камерным, психологически глубоким инди-драмам. Среди самых ярких представителей этого жанра — пронзительная лента "Тело памяти" и тонкая семейная драма "Сядь за руль моей машины". Эти фильмы покоряют зрителей отточенным режиссерским видением и блестящей актерской игрой.

Несмотря на многообразие трендов, объединяет все эти картины одно — стремление авторов создать по-настоящему качественный, захватывающий и глубокий киноконтент. И зрители по всему миру с радостью принимают эти вызовы, жадно следя за развитием киноотрасли.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом
Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой
Топ-фильмы, покорившие зрителей
Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер
Что снится кошкам
Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников