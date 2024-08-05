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Том Круз может состоять в отношениях с Викторией Канал

Том Круз пригласил Викторию Канал на съёмки фильма "Миссия невыполнима 8"

0:46
Кино

Актёр Том Круз может состоять в отношениях с певицей Викторией Канал. Об этом пишет Daily Mail.

Том Круз пригласил Викторию Канал на съёмки фильма "Миссия невыполнима 8"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Том Круз приводил певицу на съёмочную площадку последней части фильма "Миссия невыполнима". Этим он удивил коллег.

"Всё это очень странно. Том пригласил Викторию посмотреть, как он снимается. Он так не делает со своими друзьями", — заявил один из членов съёмочной группы.

При этом, по данным источников, Том Круз и Виктория Канал минимум 5 раз встречались и прекрасно ладили. Также есть сведения, что певица побывала в апартаментах актёра в Лондоне.

Ранее Pravda.Ru писала, что Том Круз захотел жениться в четвёртый раз.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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