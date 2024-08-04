Фильм "Дэдпул и Росомаха" впечатлил экспертов, удерживая высокие кассовые сборы после премьеры

Фильм "Дэдпул и Росомаха" продолжает поражать своими кассовыми успехами. Всего через неделю после премьеры, он обогнал "Логана" по сборам, где Хью Джекман также сыграл роль Росомахи. Примечательно, что оба фильма имеют рейтинг R, однако "Дэдпул и Росомаха" оказался более успешным в коммерческом плане.
Основная часть сборов нового фильма пришлась на международный рынок. Зарубежные зрители высоко оценили юмор и экшен картины, что позволило ей собрать более 332 миллионов долларов. В США фильм также продемонстрировал отличные результаты, заработав почти 300 миллионов долларов.
Успех "Дэдпула и Росомахи" стал неожиданностью для многих экспертов. Ожидалось, что после премьеры сборы фильма резко упадут, но этого не произошло. Напротив, картина продолжает собирать значительные суммы и уже претендует на звание самого кассового фильма с рейтингом R в истории США и Канады.
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