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Фильм "Дэдпул и Росомаха" впечатлил экспертов, удерживая высокие кассовые сборы после премьеры

"Дэдпул и Росомаха" может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R

1:04
Кино

Фильм "Дэдпул и Росомаха" продолжает поражать своими кассовыми успехами. Всего через неделю после премьеры, он обогнал "Логана" по сборам, где Хью Джекман также сыграл роль Росомахи. Примечательно, что оба фильма имеют рейтинг R, однако "Дэдпул и Росомаха" оказался более успешным в коммерческом плане.

"Дэдпул и Росомаха" может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R
Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко, PDM

Основная часть сборов нового фильма пришлась на международный рынок. Зарубежные зрители высоко оценили юмор и экшен картины, что позволило ей собрать более 332 миллионов долларов. В США фильм также продемонстрировал отличные результаты, заработав почти 300 миллионов долларов.

Успех "Дэдпула и Росомахи" стал неожиданностью для многих экспертов. Ожидалось, что после премьеры сборы фильма резко упадут, но этого не произошло. Напротив, картина продолжает собирать значительные суммы и уже претендует на звание самого кассового фильма с рейтингом R в истории США и Канады.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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