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Мастер ужасов Стивен Кинг испугался своей же истории

"Кладбище домашних животных" оказалось слишком страшным даже для самого Кинга

1:46
Кино

"Может ли Стивен Кинг напугать даже самого себя? Придумывал ли когда-нибудь автор "Кэрри", "Сияния", "Куджо" и "Кристины" историю настолько ужасающую, что какое-то время не хотел ее дописывать? Да. Вот она", — написано на обложке книги "Кладбище домашних животных", современного готического романа ужасов Стивена Кинга о кладбище, которое воскрешает мертвых.

"Кладбище домашних животных" оказалось слишком страшным даже для самого Кинга
Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres, CC0

Это был отличный крючок — мастер ужасов написал что-то настолько страшное, что даже сам испугался этого! Но было ли такое утверждение верным — или это просто хороший маркетинговый ход? Истина где-то посередине.

Если кто-то упоминает "кладбище домашних животных" в любом контексте, есть большая вероятность, что первое, о чем вы подумаете, это история Кинга.

Изначально автор не хотел публиковать роман, не столько потому, что он посчитал его слишком страшным, сколько потому, что он просто чертовски мрачный.

"… Я послушал его и подумал: "Боже мой, это просто ужасно. Это настолько мрачно, насколько это возможно", — поделился Кинг в 2019 году после того, как впервые за много лет прослушал книгу в формате аудио.

"Я просто прекрасно провел время, пока писал книгу, пока не закончил ее. Я перечитал ее и сказал себе: "Это ужасно. Это действительно чертовски ужасно", — признался автор.

Несмотря на всю мрачность истории, "Кладбище домашних животных" экранизировали дважды — один раз в 1989 году и еще раз в 2019 году. Кинг написал сценарий для фильма 1989 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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