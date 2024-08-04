Том Круз поделился секретами молодости: строгий режим питания и интенсивные утренние тренировки

В свои 62 года Том Круз поддерживает отличную физическую форму. Секрет актёра заключается в строгой дисциплине, сбалансированной диете и регулярных силовых тренировках.
Круз придерживается макробиотического питания, исключая из рациона продукты с консервантами и вредными добавками. Основу его меню составляют овощи, фрукты, рыба и орехи. Актёр практически не употребляет алкоголь и предпочитает лёгкие методы приготовления пищи, такие как приготовление на пару.
Том Круз строго контролирует калорийность своего питания, потребляя не более 1200 ккал в день. Чтобы соблюдать такой режим, он пользуется услугами личного повара. Кроме диеты, Круз уделяет большое внимание спорту, тренируясь каждый день начиная с 5:30 утра.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.