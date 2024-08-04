Том Круз поделился секретами молодости: строгий режим питания и интенсивные утренние тренировки

Том Круз раскрыл секрет вечной молодости: строгая диета и тренировки

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В свои 62 года Том Круз поддерживает отличную физическую форму. Секрет актёра заключается в строгой дисциплине, сбалансированной диете и регулярных силовых тренировках.

Фото: commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0

Круз придерживается макробиотического питания, исключая из рациона продукты с консервантами и вредными добавками. Основу его меню составляют овощи, фрукты, рыба и орехи. Актёр практически не употребляет алкоголь и предпочитает лёгкие методы приготовления пищи, такие как приготовление на пару.

Том Круз строго контролирует калорийность своего питания, потребляя не более 1200 ккал в день. Чтобы соблюдать такой режим, он пользуется услугами личного повара. Кроме диеты, Круз уделяет большое внимание спорту, тренируясь каждый день начиная с 5:30 утра.