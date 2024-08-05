Кевин Спейси выставил на продажу пентхаус за 3 миллиона фунтов стерлингов

Актёр Кевин Спейси решил продать пентхаус в центре Лондона на фоне судебных издержек. Об этом пишет Daily Mail.
Дом находится в собственности актёра уже 20 лет. Он расположен около вокзала Ватерлоо. Пентхаус оценивается в 3 миллиона фунтов стерлингов. При этом издание отметило, что Кевин Спейси старается позволить себе голливудский образ жизни. Однако он сталкивается с огромными счетами за юридические услуги.
Напомним, что Кевина Спейси обвиняли в сексуальном насилии по отношению к 4-м мужчинам. Впоследствии актёра признали невиновным.
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