Кевин Спейси выставил на продажу пентхаус за 3 миллиона фунтов стерлингов

Кевин Спейси выставил на продажу свой дом в центре Лондона

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Кевин Спейси решил продать пентхаус в центре Лондона на фоне судебных издержек. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: flickr.com by Paul, CC BY 2.0

Дом находится в собственности актёра уже 20 лет. Он расположен около вокзала Ватерлоо. Пентхаус оценивается в 3 миллиона фунтов стерлингов. При этом издание отметило, что Кевин Спейси старается позволить себе голливудский образ жизни. Однако он сталкивается с огромными счетами за юридические услуги.

Напомним, что Кевина Спейси обвиняли в сексуальном насилии по отношению к 4-м мужчинам. Впоследствии актёра признали невиновным.