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Том Блит и Эмили Бейдер сыграют в экранизации романа Эмили Генри

Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри

1:13
Кино

Звезды фильмов "Моя леди Джейн" и "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" сыграют роли Поппи и Алекс, двух лучших друзей, которые проводят вместе все летние каникулы.

Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Сделано первое объявление о кастинге для одной из предстоящих экранизаций бестселлеров Эмили Генри

В пятницу было объявлено, что Том Блит и Эмили Бейдер сыграют главные роли в полнометражной экранизации романа Генри "Люди, которых мы встречаем в отпуске". 

Звезда "Моей леди Джейн" Бейдер сыграет Поппи, а звезда "Голодных игр: Баллада о певчих птицах и змеях"  Блит исполнит роль Алекса.

История будет посвящена давним лучшим друзьям, которые проводили одну неделю лета вместе. Однако все изменилось, когда они прекратили общение на два года. 

Однажды Поппи убеждает Алекса провести еще один отпуск вместе, она хочет возобновить их дружбу в течение этого времени.

Однако есть одна невысказанная правда, с которой им еще предстоит столкнуться: они на самом деле просто друзья или в их отношениях есть что-то большее?

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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