Стало известно, сколько зрителей сходили в кино в России с начала года

Объём отечественного рынка кинопроката составил примерно 29 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.
По её словам, кинотеатры нашей страны посетили 80,9 миллиона зрителей с начала года, а объём рынка кинопроката составил 28,7 миллиарда рублей. При этом министр культуры РФ добавила, что у россиян растёт интерес к проектам из стран Азии.
"Фильмы, произведённые в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам", — заключила Ольга Любимова.
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