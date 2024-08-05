Стало известно, сколько зрителей сходили в кино в России с начала года

Российские кинотеатры посетили 80,9 миллиона зрителей с начала 2024 года

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Объём отечественного рынка кинопроката составил примерно 29 миллиардов рублей в 2024 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo, CC BY 3.0

По её словам, кинотеатры нашей страны посетили 80,9 миллиона зрителей с начала года, а объём рынка кинопроката составил 28,7 миллиарда рублей. При этом министр культуры РФ добавила, что у россиян растёт интерес к проектам из стран Азии.

"Фильмы, произведённые в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам", — заключила Ольга Любимова.

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