Кайфую от того, что я жив: победивший зависимости сын Ефремова вспомнил детство

Никита Ефремов признался, что счастлив от того, что жив

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36-летний российский актёр, внук Олега Ефремова, Никита Ефремов в своём микроблоге рассказал о счастье быть живым. Он разобрал старые вещи в доме и нашёл фотографии с родителями и дедушкой, свой плеер, фотоаппарат и диски с музыкой из школьных лет.

Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, PDM

Старые снимки навеяли особое настроение, Никита с ностальгией вспомнил детство, когда он записывал своё радио на магнитофон, вёл выдуманный чемпионат по футболу, где побеждала "Сельта", а главным бомбардиром был нападающий Ершов. Тогда наследник актёрской династии делал первые шаги в музыке, вдохновляясь рэпом тех времен — Portishead и Amon Tobin. Но, по его словам, возвращаться туда он не хочет. Ефремов признался, что счастлив жить в настоящем.

"Снова был дождь. Муся спит, наслаждаясь безопасностью своей жизни, Симба патрулирует окрестности, Оля творит в мастерской, мама волнуется за здоровье всего живого… А я кайфую от дождя, от капель на солнце и от того, что я жив", — поделился своим счастливым моментом актёр.

Возможно, эти слова были отсылкой к временам, когда он страдал от зависимостей, и буквально балансировал на краю. Никита смог побороть искушения и сейчас счастлив с художницей Ольгой Шурыгиной.