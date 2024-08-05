Меган Дэвис призналась, что столкнулась с хейтом из-за фильма "Скандальное мнение: Дело Деппа против Хёрд"

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Меган Дэвис пожаловалась на травлю из-за роли жены Джонни Деппа

0:39
Кино

Актриса Меган Дэвис пожаловалась на травлю из-за роли жены Джонни Деппа в фильме "Скандальное мнение: Дело Деппа против Хёрд". Об этом пишет Page Six.

Меган Дэвис пожаловалась на травлю из-за роли жены Джонни Деппа
Фото: unsplash.com by Luke Chesser, PDM

По словам знаменитости, после объявления актёрского состава картины она стала получать множество негативных сообщений от поклонников звезды "Пиратов Карибского моря". Меган Дэвис призналась, что не была готова к этому.

"Это был действительно хороший урок для меня, трудный урок, и теперь я стараюсь не отвечать хейтерам", — заявила актриса.

Напомним, что Джонни Депп был женат на Эмбер Хёрд с 2015 по 2017 год. Сейчас он состоит в отношениях с Юлией Власовой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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