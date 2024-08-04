Зак Эфрон доставлен в больницу: что случилось со звездой "Школьного мюзикла"

Зак Эфрон был найден без сознания в бассейне

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Конец недели оказался травмоопасным для нескольких зарубежных знаменитостей. После Бруклина Бекхэма, который сломал плечевую кость, в госпитале оказался Зак Эфрон.

Фото: YouTube канал TheEllenShow by Скриншот видео YouTube канала TheEllenShow, PDM

Как сообщает TMZ, 36-летний актёр пострадал во время отдыха на Ибице. Он был найден двумя рабочими без сознания в бассейне. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что Заку понадобилось лечение. Его выписали на следующий день после поступления. Сейчас актер, по словам его представителя, чувствует себя хорошо.

Это уже не первый раз, когда Эфрон травмируется без видимой причины. Десять лет назад он разбил подбородок о гранитный фонтан во время пробежки у своего дома. В интервью журналу Men's Health актёр объяснил, что изменение формы его челюсти связано с переломом, а не с пластической операцией, как подумали некоторые.