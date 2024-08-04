Режиссёр Мартин Скорсезе заявил о своём намерении отказаться от съёмок крупных фильмов

Режиссёр Мартин Скорсезе измотан работой над большими кинопроектами

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Как сообщает издание World of Reel, легендарный Мартин Скорсезе недавно побывал в киноцентре города Плезантвилл, где ответил на вопросы своих поклонников. Во время мероприятия режиссёр признался, что устал от работы над крупными фильмами с многомиллионными бюджетами и множеством актёров массовки.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, CC BY-SA 4.0

Скорее всего, режиссёр хочет вернуться к более скромным проектам, так как с 2001 года он занимался только масштабными картинами: "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Ирландец", "Убийцы цветочной луны" и "Волк с Уолл-стрит".

Следующим проектом Мартина Скорсезе станет экспериментальная кинопритча "Жизнь Иисуса" с Эндрю Гарфилдом. После неё режиссёр планирует экранизировать роман "Дом" лауреата Пулитцеровской премии Мэрилин Робинсон.