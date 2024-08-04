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Актёр Билл Кэмпбелл объявил о работе над анимационным сериалом по вселенной "Зловещие мертвецы"

По мотивам "Зловещих мертвецов" выпустят мультсериал

0:50
Кино

Актёр Билл Кэмпбелл объявил о разработке мультсериала на основе франшизы "Зловещие мертвецы".

По мотивам "Зловещих мертвецов" выпустят мультсериал
Фото: youtube.com by Ютуб-канал newrussiantrailer, PDM

По его словам, он снова озвучит главного героя Эша Уильямса.

"Мы готовим анимационный сериал, и я в нём буду участвовать. Могу озвучивать Эша сколько угодно, потому что мой голос остался почти таким же, как и раньше", — рассказал Кэмпбелл в интервью Entertainment Weekly.

Он не раскрыл деталей сюжета и даты релиза.

"Зловещие мертвецы" Сэма Рэйми впервые вышли в 1981 году и дали начало нескольким продолжениям.

В прошлом году фильм "Восстание зловещих мертвецов" заработал в мировом прокате 147 миллионов долларов. Сейчас ведётся работа над двумя новыми проектами в рамках этой вселенной.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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