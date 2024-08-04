Актёр Билл Кэмпбелл объявил о работе над анимационным сериалом по вселенной "Зловещие мертвецы"

Актёр Билл Кэмпбелл объявил о разработке мультсериала на основе франшизы "Зловещие мертвецы".
По его словам, он снова озвучит главного героя Эша Уильямса.
"Мы готовим анимационный сериал, и я в нём буду участвовать. Могу озвучивать Эша сколько угодно, потому что мой голос остался почти таким же, как и раньше", — рассказал Кэмпбелл в интервью Entertainment Weekly.
Он не раскрыл деталей сюжета и даты релиза.
"Зловещие мертвецы" Сэма Рэйми впервые вышли в 1981 году и дали начало нескольким продолжениям.
В прошлом году фильм "Восстание зловещих мертвецов" заработал в мировом прокате 147 миллионов долларов. Сейчас ведётся работа над двумя новыми проектами в рамках этой вселенной.
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