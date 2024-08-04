Российский кинопрокат в 2024 году: 83% доходов от отечественных фильмов, 28,7 млрд рублей оборота

Кинотеатры России заработали 29 млрд рублей с начала 2024 года

1:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский рынок кинопроката с начала года достиг объёма около 29 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС в региональном информационном центре агентства в Пятигорске.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, CC BY-SA 3.0

"За семь месяцев 2024 года объём рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей", — подчеркнула министр.

По словам Любимовой, 83% выручки от кинопроката в стране обеспечивают российские фильмы, при этом они составляют около 30% от общего числа показанных картин.

Фильмы, произведённые в странах Азии, по итогам семи месяцев 2024 года составили 24% от всех иностранных релизов, добавила министр. Доля азиатских фильмов по сборам и количеству зрителей составляет 18% среди всех иностранных релизов 2024 года.