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Российский кинопрокат в 2024 году: 83% доходов от отечественных фильмов, 28,7 млрд рублей оборота

Кинотеатры России заработали 29 млрд рублей с начала 2024 года

1:43
Кино

Российский рынок кинопроката с начала года достиг объёма около 29 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС в региональном информационном центре агентства в Пятигорске.

Кинотеатры России заработали 29 млрд рублей с начала 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, CC BY-SA 3.0

"За семь месяцев 2024 года объём рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей", — подчеркнула министр.

По словам Любимовой, 83% выручки от кинопроката в стране обеспечивают российские фильмы, при этом они составляют около 30% от общего числа показанных картин.

Фильмы, произведённые в странах Азии, по итогам семи месяцев 2024 года составили 24% от всех иностранных релизов, добавила министр. Доля азиатских фильмов по сборам и количеству зрителей составляет 18% среди всех иностранных релизов 2024 года.

"Если смотреть в динамике, то в 2023 году доля релизов, произведённых в странах Азии, составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов от всех иностранных релизов прошлого года на территории России. Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведённые в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам", — отметила Любимова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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