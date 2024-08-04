Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всемирный банк сомневается в потенциале Индии
Российские туристы начали разочаровываться в Турции
Разуваев: курс доллара в конце 2024 года составит порядка 84–85 рублей
Фитнес-эксперт раскрывает ошибки при тренировках после 40
Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом
"Респект" не в уважении: бывшему директору дали 6 лет тюрьмы за хищения миллиардов
Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов
Kingdom Come: Deliverance 2 получил возрастной рейтинг 18+
Плавание в Сене Парижа отменены из-за плохого качества воды
Disney изменила график релизов: премьеры Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight переносятся

Студия Disney сдвинула даты выхода фильмов Marvel и Pixar

0:50
Кино

Студия Disney объявила о корректировках в своём графике релизов, затрагивающих фильмы дочерних студий Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight, сообщает Variety.

Студия Disney сдвинула даты выхода фильмов Marvel и Pixar
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Например, фильм "Настоящая боль" от Searchlight, который был запланирован к выходу 18 октября 2024 года, теперь выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2024 года.

Кроме того, в 2025 году ожидаются премьеры таких фильмов, как "Капитан Америка: Дивный новый мир", "Фантастическая четвёрка: Первые шаги" и "Блэйд". В 2026 году запланирован выход фильма "Мстители: Судный день", а в 2027 году — "Мстители: Секретные войны".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Последние материалы
Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом
"Респект" не в уважении: бывшему директору дали 6 лет тюрьмы за хищения миллиардов
Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов
Kingdom Come: Deliverance 2 получил возрастной рейтинг 18+
Плавание в Сене Парижа отменены из-за плохого качества воды
Студия Disney сдвинула даты выхода фильмов Marvel и Pixar
Как правильно отшелушивать кожу: советы и рекомендации
Как правильно употреблять сахар, чтобы не навредить организму
АКРА: ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%
Садальский поддержал Артемия Лебедева: "Мизулина вредит России"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников