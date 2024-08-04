Disney изменила график релизов: премьеры Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight переносятся

Студия Disney объявила о корректировках в своём графике релизов, затрагивающих фильмы дочерних студий Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight, сообщает Variety.
Например, фильм "Настоящая боль" от Searchlight, который был запланирован к выходу 18 октября 2024 года, теперь выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2024 года.
Кроме того, в 2025 году ожидаются премьеры таких фильмов, как "Капитан Америка: Дивный новый мир", "Фантастическая четвёрка: Первые шаги" и "Блэйд". В 2026 году запланирован выход фильма "Мстители: Судный день", а в 2027 году — "Мстители: Секретные войны".
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