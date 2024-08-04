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"Былое": Энн Хэтэуэй и Amazon MGM обещают уникальный фильмовый опыт

Энн Хэтэуэй ведёт экранизацию романа "Былое": сквозь пленку времени

0:55
Кино

Энн Хэтэуэй возглавит экранизацию романа Каро Клэр Берк "Былое" от студии Amazon MGM, по информации Deadline. История расскажет о Натали, ведущей популярного блога о жизни на ферме, воспитании шестерых детей и её муже-республиканце. Однажды утром Натали обнаруживает, что времена на дворе изменились до 1805 года, а её близкие похожи на людей из будущего. Теперь ей нужно найти способ вернуться в наши дни, и для этого она готова использовать любые доступные средства.

Энн Хэтэуэй ведёт экранизацию романа "Былое": сквозь пленку времени
Фото: openverse.org by Harald Krichel, CC BY-SA 3.0

Ожидается, что проект смешает элементы из "Степфордских жён", "Чёрного зеркала", фильма "Оставить мир позади" и произведений Маргарет Этвуд. Сама Энн Хэтэуэй выступит в качестве продюсера адаптации, а на режиссёрском кресле недолго засидится Элизабет Бэнкс.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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