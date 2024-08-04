Вячеслав Гилинов: память о великом артисте

Актёр Вячеслав Гилинов скончался в Москве на 92-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Театра Гоголя. Гилинов пришёл в театр в начале 60-х годов прошлого века и стал известен телезрителям по ролям в таких сериалах, как "Моя прекрасная няня", "Кухня" и "Детективы".
Смерть актёра наступила 2 августа.
Ранее также стало известно о смерти актёра Александра Марушева, который прожил 58 лет и известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Причина его смерти не была озвучена.
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