Вячеслав Гилинов: память о великом артисте

Смерть Вячеслава Гилинова: ушёл легендарный актёр

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Актёр Вячеслав Гилинов скончался в Москве на 92-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Театра Гоголя. Гилинов пришёл в театр в начале 60-х годов прошлого века и стал известен телезрителям по ролям в таких сериалах, как "Моя прекрасная няня", "Кухня" и "Детективы".

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Смерть актёра наступила 2 августа.

Ранее также стало известно о смерти актёра Александра Марушева, который прожил 58 лет и известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Причина его смерти не была озвучена.