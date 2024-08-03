Фильм-катастрофа "Смерч 2" выходит онлайн 13 августа после успешного проката в кинотеатрах

Фильм "Смерч 2" выйдет онлайн 13 августа после успешного проката в кинотеатрах

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Цифровая премьера фильма-катастрофы "Смерч 2" состоится 13 августа — через три с половиной недели после мировой премьеры в кинотеатрах. За это время фильм успел собрать почти $240 млн в прокате.

Фото: youtube.com by Ютуб-канала Universal Pictures, PDM

Фильм показал один из лучших стартов в этом году, отстав всего на $2 млн от "Оппенгеймера" по прибыли за первые выходные. Бюджет ремейка "Смерча" составил $45 млн.

Сюжет фильма сосредоточен на команде охотников за штормами, которые планируют задокументировать и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштабы смерчей превзошли все их прогнозы, вынуждая их бороться за выживание.

Премьера "Смерча 2" в российских кинотеатрах состоялась 25 июля.