Вышел трейлер фильма "Команданте" о подвигах капитана Тодаро во время Второй мировой войны

Вышел дублированный трейлер фильма "Команданте" о Второй мировой войне

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Вышел дублированный трейлер военно-исторического фильма "Команданте", основанного на реальных событиях.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал топКино, PDM

Действие фильма разворачивается в октябре 1940 года, в начале Второй мировой войны. В центре сюжета — капитан итальянской подводной лодки Сальваторе Тодаро. После торпедирования бельгийского транспорта он решает отбуксировать шлюпку с 26 выжившими моряками в нейтральный порт, рискуя при этом своей подлодкой.

В фильме снялись Пьерфранческо Фавино, Йохан Хелденберг, Массимилиано Росси, Лука Чиковани, Сильвия д'Амико и другие. Режиссёром выступил Эдоардо Де Анджелис.

Цифровая премьера фильма "Команданте" в России намечена на 22 августа.