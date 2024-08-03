Вышел трейлер фильма "Команданте" о подвигах капитана Тодаро во время Второй мировой войны

Вышел дублированный трейлер военно-исторического фильма "Команданте", основанного на реальных событиях.
Действие фильма разворачивается в октябре 1940 года, в начале Второй мировой войны. В центре сюжета — капитан итальянской подводной лодки Сальваторе Тодаро. После торпедирования бельгийского транспорта он решает отбуксировать шлюпку с 26 выжившими моряками в нейтральный порт, рискуя при этом своей подлодкой.
В фильме снялись Пьерфранческо Фавино, Йохан Хелденберг, Массимилиано Росси, Лука Чиковани, Сильвия д'Амико и другие. Режиссёром выступил Эдоардо Де Анджелис.
Цифровая премьера фильма "Команданте" в России намечена на 22 августа.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.