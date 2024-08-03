Премьера фильма "Бордерлендс" на подходе: что говорят аналитики о шансах фильма на успех?

Через несколько дней пройдёт мировая премьера фильма "Бордерлендс" — адаптации популярной серии космических шутеров от первого лица. В связи с этим аналитики уже начали делать прогнозы кассовых сборов будущего фильма.
По мнению экспертов, фильм стартует с $10-20 млн в США.
Производственный бюджет составил $100 млн, а чтобы окупиться, ленте необходимо собрать как минимум $200 млн.
"Бордерлендс" расскажет историю Лилит и её команды, которые сражаются с инопланетными существами в поисках пропавшей девушки. Им предстоит столкнуться с множеством космических врагов и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может обладать ключом к невероятной силе.
Премьера фильма "Бордерлендс" в кинотеатрах России состоится 8 августа.
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