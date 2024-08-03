Премьера фильма "Бордерлендс" на подходе: что говорят аналитики о шансах фильма на успех?

Аналитики о "Бордерлендс": стартовые сборы могут достигнуть 20 млн долларов

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Через несколько дней пройдёт мировая премьера фильма "Бордерлендс" — адаптации популярной серии космических шутеров от первого лица. В связи с этим аналитики уже начали делать прогнозы кассовых сборов будущего фильма.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Lionsgate Movies, PDM

По мнению экспертов, фильм стартует с $10-20 млн в США.

Производственный бюджет составил $100 млн, а чтобы окупиться, ленте необходимо собрать как минимум $200 млн.

"Бордерлендс" расскажет историю Лилит и её команды, которые сражаются с инопланетными существами в поисках пропавшей девушки. Им предстоит столкнуться с множеством космических врагов и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может обладать ключом к невероятной силе.

Премьера фильма "Бордерлендс" в кинотеатрах России состоится 8 августа.