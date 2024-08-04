Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллагеновый солярий: инновационный уход за возрастной кожей
Как "Ривердейл" повлиял на отношения между братьями Спроусами
Создать пассивный доход можно с помощью акций, депозитов и облигаций
Врач Серёжина посоветовала взять в отпуск регидрон и активированный уголь
Лучшие рецепты для малинового урожая
СК "Согласие" улучшила свой кредитный рейтинг
Почему некоторые подержанные автомобили лучше обходить стороной
Удобные и модные прически для пляжа от Виктории Максимовой
Филиппинец завоевал первую в истории страны золотую медаль по спортивной гимнастике
Самые жуткие и пугающие фильмы ужасов — эталонные картины жанра, от классики до новинок

Топ-10 самых страшных и культовых фильмов ужасов

2:57
Кино

Хотите испытать настоящий трепет и адреналиновый всплеск? Тогда вам точно стоит обратить внимание на жанр фильмов ужасов. Среди множества картин в этом жанре мы выбрали 10 лучших, от культовой классики до новинок последних лет. Эти фильмы гарантированно заставят вас вздрагивать от страха и держать палец на кнопке паузы.

Топ-10 самых страшных и культовых фильмов ужасов
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

"Экзорцист" (1973) - Пожалуй, один из самых влиятельных фильмов ужасов всех времен. История одержимой девочки и отчаянной борьбы священника с демоническими силами до сих пор шокирует и пугает зрителей.

"Сияние" (1980) - Легендарная экранизация Стивена Кинга, снятая Стэнли Кубриком. Жуткая атмосфера заброшенного отеля, сходящий с ума главный герой и финальная кульминация - все это делает "Сияние" культовым ужастиком.

"Техасская резня бензопилой" (1974) - Культовый слэшер, породивший множество последователей. Зловещий Кожаное Лицо и его безумная семья до сих пор вызывают ужас у зрителей.

"Нечто" (1982) - Научно-фантастический хоррор Джона Карпентера о загадочном инопланетном существе, которое принимает облик людей, до сих пор считается одним из лучших образцов жанра.

"Кошмар на улице Вязов" (1984) - Фильм Уэса Крейвена сделал Фредди Крюгера одним из самых узнаваемых слэшер-злодеев. Жуткие сновидения и неуязвимый маньяк с ножами на перчатке до сих пор пугают зрителей.

"Омен" (1976) - Классика жанра фильмов-проклятий. История усыновленного ребенка, который оказывается воплощением дьявола, до сих пор вызывает мурашки.

"Челюсти" (1975) - Культовый фильм Стивена Спилберга о гигантской акуле-убийце задал новые стандарты жанра. Этот фильм до сих пор является эталоном ужастиков.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999) - Новаторский псевдодокументальный хоррор, снятый в формате найденной любительской съемки, стал культовой классикой жанра found footage.

"Прочь" (2017) - Современный социальный хоррор Джордана Пила, сочетающий в себе элементы триллера, мистики и сатиры, произвел настоящий фурор среди любителей жанра.

"Оно" (2017) - Свежая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга покорила зрителей своей атмосферой, отличной режиссурой и по-настоящему жутким клоуном Пеннивайзом.

Этот список лучших фильмов ужасов от классики до новинок гарантирует максимум страха и захватывающих эмоций для любителей жанра. Смотрите с осторожностью, если не боитесь!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
Последние материалы
Лучшие рецепты для малинового урожая
СК "Согласие" улучшила свой кредитный рейтинг
Почему некоторые подержанные автомобили лучше обходить стороной
Удобные и модные прически для пляжа от Виктории Максимовой
Топ-10 самых страшных и культовых фильмов ужасов
Филиппинец завоевал первую в истории страны золотую медаль по спортивной гимнастике
Как понять, что кошка больна
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят усыновить ребенка из детского дома
Россияне активно бронируют жильё в Нижнем Новгороде
Врач Агилар о влиянии фитнес-браслетов на здоровье кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников