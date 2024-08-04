Самые жуткие и пугающие фильмы ужасов — эталонные картины жанра, от классики до новинок

Хотите испытать настоящий трепет и адреналиновый всплеск? Тогда вам точно стоит обратить внимание на жанр фильмов ужасов. Среди множества картин в этом жанре мы выбрали 10 лучших, от культовой классики до новинок последних лет. Эти фильмы гарантированно заставят вас вздрагивать от страха и держать палец на кнопке паузы.
"Экзорцист" (1973) - Пожалуй, один из самых влиятельных фильмов ужасов всех времен. История одержимой девочки и отчаянной борьбы священника с демоническими силами до сих пор шокирует и пугает зрителей.
"Сияние" (1980) - Легендарная экранизация Стивена Кинга, снятая Стэнли Кубриком. Жуткая атмосфера заброшенного отеля, сходящий с ума главный герой и финальная кульминация - все это делает "Сияние" культовым ужастиком.
"Техасская резня бензопилой" (1974) - Культовый слэшер, породивший множество последователей. Зловещий Кожаное Лицо и его безумная семья до сих пор вызывают ужас у зрителей.
"Нечто" (1982) - Научно-фантастический хоррор Джона Карпентера о загадочном инопланетном существе, которое принимает облик людей, до сих пор считается одним из лучших образцов жанра.
"Кошмар на улице Вязов" (1984) - Фильм Уэса Крейвена сделал Фредди Крюгера одним из самых узнаваемых слэшер-злодеев. Жуткие сновидения и неуязвимый маньяк с ножами на перчатке до сих пор пугают зрителей.
"Омен" (1976) - Классика жанра фильмов-проклятий. История усыновленного ребенка, который оказывается воплощением дьявола, до сих пор вызывает мурашки.
"Челюсти" (1975) - Культовый фильм Стивена Спилберга о гигантской акуле-убийце задал новые стандарты жанра. Этот фильм до сих пор является эталоном ужастиков.
"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999) - Новаторский псевдодокументальный хоррор, снятый в формате найденной любительской съемки, стал культовой классикой жанра found footage.
"Прочь" (2017) - Современный социальный хоррор Джордана Пила, сочетающий в себе элементы триллера, мистики и сатиры, произвел настоящий фурор среди любителей жанра.
"Оно" (2017) - Свежая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга покорила зрителей своей атмосферой, отличной режиссурой и по-настоящему жутким клоуном Пеннивайзом.
Этот список лучших фильмов ужасов от классики до новинок гарантирует максимум страха и захватывающих эмоций для любителей жанра. Смотрите с осторожностью, если не боитесь!
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.