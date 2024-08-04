Самые жуткие и пугающие фильмы ужасов — эталонные картины жанра, от классики до новинок

Топ-10 самых страшных и культовых фильмов ужасов

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Хотите испытать настоящий трепет и адреналиновый всплеск? Тогда вам точно стоит обратить внимание на жанр фильмов ужасов. Среди множества картин в этом жанре мы выбрали 10 лучших, от культовой классики до новинок последних лет. Эти фильмы гарантированно заставят вас вздрагивать от страха и держать палец на кнопке паузы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

"Экзорцист" (1973) - Пожалуй, один из самых влиятельных фильмов ужасов всех времен. История одержимой девочки и отчаянной борьбы священника с демоническими силами до сих пор шокирует и пугает зрителей.

"Сияние" (1980) - Легендарная экранизация Стивена Кинга, снятая Стэнли Кубриком. Жуткая атмосфера заброшенного отеля, сходящий с ума главный герой и финальная кульминация - все это делает "Сияние" культовым ужастиком.

"Техасская резня бензопилой" (1974) - Культовый слэшер, породивший множество последователей. Зловещий Кожаное Лицо и его безумная семья до сих пор вызывают ужас у зрителей.

"Нечто" (1982) - Научно-фантастический хоррор Джона Карпентера о загадочном инопланетном существе, которое принимает облик людей, до сих пор считается одним из лучших образцов жанра.

"Кошмар на улице Вязов" (1984) - Фильм Уэса Крейвена сделал Фредди Крюгера одним из самых узнаваемых слэшер-злодеев. Жуткие сновидения и неуязвимый маньяк с ножами на перчатке до сих пор пугают зрителей.

"Омен" (1976) - Классика жанра фильмов-проклятий. История усыновленного ребенка, который оказывается воплощением дьявола, до сих пор вызывает мурашки.

"Челюсти" (1975) - Культовый фильм Стивена Спилберга о гигантской акуле-убийце задал новые стандарты жанра. Этот фильм до сих пор является эталоном ужастиков.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999) - Новаторский псевдодокументальный хоррор, снятый в формате найденной любительской съемки, стал культовой классикой жанра found footage.

"Прочь" (2017) - Современный социальный хоррор Джордана Пила, сочетающий в себе элементы триллера, мистики и сатиры, произвел настоящий фурор среди любителей жанра.

"Оно" (2017) - Свежая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга покорила зрителей своей атмосферой, отличной режиссурой и по-настоящему жутким клоуном Пеннивайзом.

Этот список лучших фильмов ужасов от классики до новинок гарантирует максимум страха и захватывающих эмоций для любителей жанра. Смотрите с осторожностью, если не боитесь!