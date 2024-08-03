Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае, 18 человек ранены
Косметические средства с коллагеном не так эффективны, как многие думают
Как превратить свой сад в малиновую рощу
LifeScience: зубную нить можно использовать до и после чистки зубов
Австрия намерена преодолеть зависимость от поставок российского газа через Украину
Петер Сийярто уверен, что газовый саботаж Киева согласован с Брюсселем
Стали известны подробности отмененного спин-оффа Destiny 2
Иностранные туристы массово устремились в Россию
КНДР осудила агрессивные планы блока США, Японии и Южной Кореи
Джастин Симиен объявил о прекращении работы над приквелом "Звёздных войн" с Дональдом Гловером

Disney остановила производство приквела "Звёздных войн" с Дональдом Гловером

1:07
Кино

В интервью с Collider режиссёр Джастин Симиен сообщил, что студия Disney прекратила работу над приквелом "Звёздных войн" с Дональдом Гловером в главной роли.

Disney остановила производство приквела "Звёздных войн" с Дональдом Гловером
Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

"Мы успели проделать значительную работу, — отметил он. — Создали справочник, разработали концепт-арты и написали сценарий. Однако проект так и не был реализован".

Лэндо Калриссиан в исполнении Гловера впервые появился в 2018 году в приквеле "Звёздных войн" о Хане Соло. Вскоре после этого появились новости о создании сольного проекта о персонаже. Стало известно, что Гловер не только сыграет главную роль, но и напишет сценарий вместе с братом Стивеном.

Первоначально "Лэндо" планировался как мини-сериал, но позже было решено сделать полнометражный фильм. В 2023 году работа над проектом была приостановлена из-за забастовки сценаристов. Теперь, по словам Симиена, проект окончательно закрыт, хотя точные причины пока не раскрываются.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
Последние материалы
Эксперты рассказали, как проверить страховой стаж и взносы на пенсионное страхование
Участие в локальных конфликтах по всей планете вогнало США в долговую яму
Дмитрий Песков раскрыл секрет здорового образа жизни президента
Врач Жемчугов: от лихорадки Западного Нила защитит одежда с манжетами
Science: ледники мира тают гораздо быстрее, чем прогнозировалось
Duvar: Россия всё больше внимания уделяет торговле СПГ
Valve раскрыла июльскую статистику: Windows 10 и RTX 3060 лидируют
Аналитики о "Бордерлендс": стартовые сборы могут достигнуть 20 млн долларов
Диетолог Денисенко: никогда не покупайте разрезанные арбузы
Секреты уютной гостиной: что делать и чего избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников