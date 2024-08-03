Джастин Симиен объявил о прекращении работы над приквелом "Звёздных войн" с Дональдом Гловером

Disney остановила производство приквела "Звёздных войн" с Дональдом Гловером

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

В интервью с Collider режиссёр Джастин Симиен сообщил, что студия Disney прекратила работу над приквелом "Звёздных войн" с Дональдом Гловером в главной роли.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал iVideos, PDM

"Мы успели проделать значительную работу, — отметил он. — Создали справочник, разработали концепт-арты и написали сценарий. Однако проект так и не был реализован".

Лэндо Калриссиан в исполнении Гловера впервые появился в 2018 году в приквеле "Звёздных войн" о Хане Соло. Вскоре после этого появились новости о создании сольного проекта о персонаже. Стало известно, что Гловер не только сыграет главную роль, но и напишет сценарий вместе с братом Стивеном.

Первоначально "Лэндо" планировался как мини-сериал, но позже было решено сделать полнометражный фильм. В 2023 году работа над проектом была приостановлена из-за забастовки сценаристов. Теперь, по словам Симиена, проект окончательно закрыт, хотя точные причины пока не раскрываются.