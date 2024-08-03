Зампред комитета по культуре Елена Драпеко: "Старые диснеевские мультфильмы пропагандируют добрые идеи"

Елена Драпеко высказалась против запрета старых мультфильмов Disney

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Это высококачественные картины, пропагандирующие добрые идеи, так заявила заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Фото: YouTube канал Мультики by Скриншот видео YouTube канала Мультики, PDM

"Я против того, чтобы запрещать диснеевские мультфильмы, особенно те, которые ранние. Они высокого качества, пропагандируют добрые идеи. А современные диснеевские я не помню. Старые — не трогать. Нормальные", — отметила Драпеко.

Согласно опросу, каждый пятый россиянин хотел бы смотреть мультфильмы целый день. У взрослых россиян также вызывает ностальгию дворовые игры (42%). Ещё 16% скучают по школе, а 12% признаются в желании кататься с горки зимой. Около 6% вспоминают, как родственники дарили подарки без повода, и столько же (6%) — как легко было заводить новых друзей. 4% с удовольствием бы покатались на детских каруселях.