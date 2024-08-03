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Кассовые сборы фильма ужасов "Собиратель душ" с Николасом Кейджем превысили 200 млн рублей в России

Фильм ужасов "Собиратель душ" заработал 200 млн рублей в России за неделю

0:50
Кино

Кассовые сборы фильма ужасов "Собиратель душ" с Николасом Кейджем в России превысили 200 млн рублей. Для достижения этой суммы фильму потребовалось чуть больше недели — премьера состоялась 25 июля.

Фильм ужасов "Собиратель душ" заработал 200 млн рублей в России за неделю
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Атмосфера Кино, PDM

"Собиратель душ" повествует о агенте ФБР, которая выслеживает серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. По мере приближения к разгадке тайны, девушка всё яснее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

В главных ролях в "Собирателе душ" выступили Николас Кейдж и Майка Монро ("День труда", "В объятьях лжи"). Режиссёром картины стал Осгуд Перкинс, известный своей работой над хоррором "Гретель и Гензель". Критики уже называют фильм одним из самых страшных в истории кино.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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