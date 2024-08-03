Родители и дети: в этом фильме сыграли представители сразу восьми актёрских династий

"Время и семья Конвей" — уникальный фильм, где актёры сыграли со своими детьми

1:59 Your browser does not support the audio element. Кино

"Время и семья Конвей" — уникальный советский фильм, в котором все роли исполняли известные актёры и их настоящие дети, включая Евгения Леонова и его сына Андрея, который прославился ролью Сергея Васнецова в "Папиных дочках".

Фото: YouTube канал Киностудия «КВАНТ» by Скриншот видео YouTube канала Киностудия «КВАНТ», PDM

Действие фильма разворачивается в Англии в течение 20 лет, между двумя мировыми войнами. Фильм рассказывает о богатой буржуазной семье Конвей, члены которой переживают крушение своих планов и надежд.

В английском городке Ньюлингхем, расположенном недалеко от Лондона, после окончания Первой мировой войны. У состоятельной миссис Конвей, недавно потерявшей мужа, празднует совершеннолетие её дочь Кей. Все дети миссис Конвей собираются на празднике, полные надежд на светлое будущее.

Фильм стоит посмотреть хотя бы из-за оригинального кастинга: роли исполняют представители восьми актёрских династий. Родители играют зрелых героев, а дети — героев в молодости.

Семейные дуэты исполнили следующих персонажей:

Эрнеста Биверса играют Владимир Басов-старший и Владимир Басов-младший; Кей — Маргарита Володина и Мария Володина; Хэзел Конвей исполнили Инга Будкевич и Вероника Изотова; Алена Конвея, сыграли Евгений и Андрей Леоновы; Робина Конвея играют Олег и Антон Табаковы; Мейдж сыграли Ирина Скобцева и Алёна Бондарчук; в роли Джоан Хэлфорд выступают Марианна и Наталья Стриженовы; Джералда Торнтона играют Ростислав и Игорь Янковские.

К сожалению, фильм не получил тёплых отзывов от зрителей. Они посчитали его затянутым и скучным, картину назвали худшей работой режиссёра Владимира Басова. Особенной критике подверглись молодые актёры, их игра была названа откровенно слабой.