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Песня из "Бременских музыкантов" попала под запрет в СССР: цензоров смутили эти 8 слов

Знаменитую "Песню друзей" из "Бременских музыкантов" запретили за слова о свободе

1:16
Кино

Советские цензоры часто запрещали фильмы и музыку и произведения кинематографистов "ложились на полку". В число проектов, которые им не понравились, попал и легендарный мультфильм "Бременские музыканты" 1969 года.

Знаменитую "Песню друзей" из "Бременских музыкантов" запретили за слова о свободе
Фото: YouTube канал Gothic Drinker by Скриншот видео YouTube канала Gothic Drinker, PDM

Власти не понравилась композиция "Песня друзей", которую написали Геннадий Гладков и Юрий Энтин. Цензоры увидели в ней призыв к свободе. Строка из восьми слов: "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!" смутила чиновников потому что в 1961 году был построен Кремлевский дворец съездов, и они увидели в песне намёк на это.

Мультфильм чудом вышел на экраны и на грампластинке общим тиражом в 28 миллионов экземпляров. Но ее быстро запретили из-за песни. Даже Лев Лещенко не мог без последствий исполнить "Песню друзей" — однажды спев её, он попал на серьёзный разговор.

Сегодня пластинка с песнями из "Бременских музыкантов" считается вечной классикой и в 2012 году заняла третье место в рейтинге 50 лучших альбомов старейшей в России студии звукозаписи "Мелодия".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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