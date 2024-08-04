Завершились съёмки приквела "Оно" с Биллом Скарсгардом

Приквел фильма ужасов "Оно" выйдет в 2025 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Завершились съёмки сериала "Добро пожаловать в Дерри", приквела фильма ужасов "Оно" 2017 года. Об этом пишет портал "Discussing Film".

Фото: 500px.com by Lascu Florin, CC BY-SA 3.0

Подробности сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что роль клоуна Пеннивайза снова исполнил Билл Скарсгард. Кроме него в ленте приняли участие Тейлор Пейдж, Джеймс Римар, Мэделин Стоу и другие актёры. В качестве режиссёра выступил Андрес Мускетти. Ранее он работал над фильмом "Оно". Сериал выйдет в 2025 году.

Напомним, что в основе оригинальной картины лежит одноимённое произведение Стивена Кинга. По сюжету проекта в городке Дерри начинают пропадать дети. Группа подростков сталкивается со злобным клоуном Пеннивайзом.