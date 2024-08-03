Милош Бикович: фильмы с политическим подтекстом дестабилизируют общество

Милош Бикович отказался от участия в политически окрашенных фильмах

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что не будет сниматься в проектах с политическим подтекстом. Он подчеркнул, что придерживается определенных принципов в выборе ролей, избегая участия в фильмах и сериалах, которые, по его мнению, представляют собой деструктивные или слишком политически окрашенные произведения. Актер также отметил, что избегает проектов, отражающих социально-модные тренды, которые, несмотря на кажущуюся нейтральность, на самом деле являются политическими.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Милош Биковича @bikovic

По мнению Биковича, такие фильмы и сериалы могут дестабилизировать и разрушать общество, даже если они преподносятся как произведения, защищающие или продвигающие человеческие ценности. Он считает, что подобные проекты зачастую используются в качестве политического инструмента, маскируясь под культурные или социальные явления. Актер выразил свою позицию, настаивая на том, что искусство должно быть свободным от политических манипуляций и стремиться к созиданию, а не к разрушению.