Пуля попала в голову: Сына Армена Джигарханяна обстреляли в центре Лас-Вегаса

Пашутин призвал Джигарханяна вернуться домой, чтобы его не застрелили в США за долги

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Сын Армена Джигарханяна, Степан, столкнулся с проблемами в США, на днях его обстреляли, и пуля попала в голову.

Фото: YouTube канал Биографии всех знаменитостей by Скриншот видео YouTube канала Биографии всех знаменитостей, PDM

Друг семьи Александр Пашутин подтвердил, что Степан имел пристрастие к азартным играм и часто проигрывал деньги в казино, из-за чего у него появлялись долги.

Некоторые считают, что именно долги перед казино стали причиной конфликта, который привёл к перестрелке в Лас-Вегасе. Однако сам Степан утверждает, что стал свидетелем бандитской разборки.

Александр Пашутин заявил, что не верит в версию о мафии и выразил сочувствие Татьяне Власовой, матери Степана. Он посоветовал Джигарханяну младшему вернуться в Москву, чтобы найти решение своих проблем.