Пуля попала в голову: Сына Армена Джигарханяна обстреляли в центре Лас-Вегаса

Сын Армена Джигарханяна, Степан, столкнулся с проблемами в США, на днях его обстреляли, и пуля попала в голову.
Друг семьи Александр Пашутин подтвердил, что Степан имел пристрастие к азартным играм и часто проигрывал деньги в казино, из-за чего у него появлялись долги.
Некоторые считают, что именно долги перед казино стали причиной конфликта, который привёл к перестрелке в Лас-Вегасе. Однако сам Степан утверждает, что стал свидетелем бандитской разборки.
Александр Пашутин заявил, что не верит в версию о мафии и выразил сочувствие Татьяне Власовой, матери Степана. Он посоветовал Джигарханяну младшему вернуться в Москву, чтобы найти решение своих проблем.
"Он играл в карты. Мне жалко Танечку. Стреляли в ее сына. Она, что, к этому спокойно относится? В Москву ему надо ехать! В Москву, чтобы его там не пристрелили", — сообщил Пашутин.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.