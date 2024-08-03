Продолжение "Головоломки" от Pixar стало одним из самых кассовых фильмов в истории

"Головоломка 2" вошла в десятку самых кассовых фильмов, обогнав "Мстителей"

0:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Продолжение мультфильма "Головоломка" от студии Pixar вошло в десятку самых кассовых фильмов в истории, обогнав "Мстителей". По обновленному рейтингу IMDb, "Головоломка 2" заработала в мировом прокате 1 миллиард 153 миллиона долларов, тогда как "Мстители", которые выпали из топ-10, собрали 1 миллиард 152 миллиона.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт @pixar

Анимационный фильм продолжает показываться в кинотеатрах.

На первом месте в рейтинге самых кассовых картин находится "Аватар" с 2,9 миллиардами долларов.