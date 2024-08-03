Ликвидация продюсерского центра Константина Хабенского: причины и последствия

Константин Хабенский закрывает свой продюсерский центр

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Константин Хабенский решил закрыть свой продюсерский центр. ООО "Продюсерский центр Константина Хабенского" с мая 2024 года находится в процессе ликвидации. Причиной закрытия могли стать убытки предприятия: в 2020 году убыток составил 45 тысяч рублей, в 2021-м — 63 тысячи рублей, в 2022-м — 60 тысяч рублей, а в 2023-м — восемь тысяч рублей. Официально компания занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, но информации о реализованных проектах нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo, CC BY 4.0

Константин Хабенский начал свою карьеру в кино в 1994 году и снялся более чем в 130 фильмах. В 2018 году он дебютировал как режиссер с фильмом "Собибор", в котором также сыграл главную роль. В 2021 году он стал художественным руководителем и директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.