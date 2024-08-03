Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предложили страховать риски при переходе на отечественное ПО
Совет Федерации уточнил порядок проведения капремонта МКД
Nature Communications: вакцинация от COVID-19 снижает риск инсульта
Эксперты сомневаются в эффективности перемещения госкомпаний из Москвы в регионы
Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям
Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
Рядом с вишней нельзя сажать яблоню
Новинка от TCL: 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и частотой 165 Гц
Ольга Бузова не отреагировала на просьбу Натальи Красновой перестать петь
Ликвидация продюсерского центра Константина Хабенского: причины и последствия

Константин Хабенский закрывает свой продюсерский центр

1:08
Кино

Константин Хабенский решил закрыть свой продюсерский центр. ООО "Продюсерский центр Константина Хабенского" с мая 2024 года находится в процессе ликвидации. Причиной закрытия могли стать убытки предприятия: в 2020 году убыток составил 45 тысяч рублей, в 2021-м — 63 тысячи рублей, в 2022-м — 60 тысяч рублей, а в 2023-м — восемь тысяч рублей. Официально компания занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, но информации о реализованных проектах нет.

Константин Хабенский закрывает свой продюсерский центр
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ringo, CC BY 4.0

Константин Хабенский начал свою карьеру в кино в 1994 году и снялся более чем в 130 фильмах. В 2018 году он дебютировал как режиссер с фильмом "Собибор", в котором также сыграл главную роль. В 2021 году он стал художественным руководителем и директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Эксперты сомневаются в эффективности перемещения госкомпаний из Москвы в регионы
Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям
Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
Рядом с вишней нельзя сажать яблоню
Новинка от TCL: 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и частотой 165 Гц
Ольга Бузова не отреагировала на просьбу Натальи Красновой перестать петь
С пловчихой из Словакии на Играх-2024 случился обморок после заплыва на 200 м
Симптомы аллергии у животных нельзя игнорировать
Почему ваши губы сохнут, несмотря на бальзам: главные аллергены
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот сталкивая в низины боевиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников