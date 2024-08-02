Мазали щёки вареньем и пускали змей: как снимали голову в песке в "Белом солнце пустыни"

На съёмках "Белого солнца пустыни" Мишулина на целый день зарыли по шею в яму

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Советский истерн Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", вышедший в 1969 году сразу же стал невероятно популярным. Приключенческая лента о том, как красноармеец Сухов спасает от гибели гарем жестокого бандита, захватила была разобрана на цитаты, которые в ходу до сих пор.

Фото: YouTube канал Музыка в кино by Скриншот видео YouTube канала Музыка в кино, PDM

Съёмки в жарких краях нелегко дались актёрам. Возможно самой мучительной сценой был эпизод с головой в песке. Для того, чтобы снять эту знаменитую сцену для фильма "Белое солнце пустыни" Спартака Мишулина пришлось не просто зарыть по шею в яму, а дожидаться, пока песок раскалится, и солнце войдёт в зенит.

Кроме того, ему мазали щёки и лоб вареньем, пуская рядом с ним змей, чтобы добавить кадру реалистичности Хотя актёр и сидел в земле на табурете, а в перерывах ему прикрывали голову зонтиком, после трех дней мучительных съёмок, начинавшихся с 5 утра, он отказался снова лезть в ящик, в котором его засыпали песком

Поскольку снимали долго, то тень от солнца перемещается вокруг головы Саида. При монтаже дублей редакторы не заметили эту ошибку. В итоге эпизод сняли, но худсовет в штыки принял картинку из-за жестокости и бесчеловечности сцены, поэтому пришлось её сильно сократить.