Советский истерн Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", вышедший в 1969 году сразу же стал невероятно популярным. Приключенческая лента о том, как красноармеец Сухов спасает от гибели гарем жестокого бандита, захватила была разобрана на цитаты, которые в ходу до сих пор.
Съёмки в жарких краях нелегко дались актёрам. Возможно самой мучительной сценой был эпизод с головой в песке. Для того, чтобы снять эту знаменитую сцену для фильма "Белое солнце пустыни" Спартака Мишулина пришлось не просто зарыть по шею в яму, а дожидаться, пока песок раскалится, и солнце войдёт в зенит.
Кроме того, ему мазали щёки и лоб вареньем, пуская рядом с ним змей, чтобы добавить кадру реалистичности Хотя актёр и сидел в земле на табурете, а в перерывах ему прикрывали голову зонтиком, после трех дней мучительных съёмок, начинавшихся с 5 утра, он отказался снова лезть в ящик, в котором его засыпали песком
Поскольку снимали долго, то тень от солнца перемещается вокруг головы Саида. При монтаже дублей редакторы не заметили эту ошибку. В итоге эпизод сняли, но худсовет в штыки принял картинку из-за жестокости и бесчеловечности сцены, поэтому пришлось её сильно сократить.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.