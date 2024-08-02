Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пашутин призвал Джигарханяна вернуться домой, чтобы его не застрелили в США за долги
В Венеции ввели запрет на туристические группы свыше 25 человек
Советы от визажиста Голубевой: основные ошибки при нанесении теней
Intel увольняет 15% сотрудников в рамках глобальной реструктуризации
Центробанк планирует внедрить свободное ценообразование на ОСАГО
Минтай — наш! ЕС может остаться без российской рыбы из-за новых санкций
SK hynix представляет GDDR7: новый стандарт в видеопамяти
В Госдуме обсудят запрет на рассадку семей по разным частям самолёта
Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты
Мазали щёки вареньем и пускали змей: как снимали голову в песке в "Белом солнце пустыни"

На съёмках "Белого солнца пустыни" Мишулина на целый день зарыли по шею в яму

1:24
Кино

Советский истерн Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", вышедший в 1969 году сразу же стал невероятно популярным. Приключенческая лента о том, как красноармеец Сухов спасает от гибели гарем жестокого бандита, захватила была разобрана на цитаты, которые в ходу до сих пор.

На съёмках "Белого солнца пустыни" Мишулина на целый день зарыли по шею в яму
Фото: YouTube канал Музыка в кино by Скриншот видео YouTube канала Музыка в кино, PDM

Съёмки в жарких краях нелегко дались актёрам. Возможно самой мучительной сценой был эпизод с головой в песке. Для того, чтобы снять эту знаменитую сцену для фильма "Белое солнце пустыни" Спартака Мишулина пришлось не просто зарыть по шею в яму, а дожидаться, пока песок раскалится, и солнце войдёт в зенит.

Кроме того, ему мазали щёки и лоб вареньем, пуская рядом с ним змей, чтобы добавить кадру реалистичности Хотя актёр и сидел в земле на табурете, а в перерывах ему прикрывали голову зонтиком, после трех дней мучительных съёмок, начинавшихся с 5 утра, он отказался снова лезть в ящик, в котором его засыпали песком

Поскольку снимали долго, то тень от солнца перемещается вокруг головы Саида. При монтаже дублей редакторы не заметили эту ошибку. В итоге эпизод сняли, но худсовет в штыки принял картинку из-за жестокости и бесчеловечности сцены, поэтому пришлось её сильно сократить.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Последние материалы
В Венеции ввели запрет на туристические группы свыше 25 человек
Советы от визажиста Голубевой: основные ошибки при нанесении теней
Intel увольняет 15% сотрудников в рамках глобальной реструктуризации
Центробанк планирует внедрить свободное ценообразование на ОСАГО
На съёмках "Белого солнца пустыни" Мишулина на целый день зарыли по шею в яму
Минтай — наш! ЕС может остаться без российской рыбы из-за новых санкций
SK hynix представляет GDDR7: новый стандарт в видеопамяти
В Госдуме обсудят запрет на рассадку семей по разным частям самолёта
Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты
Почему умные дачники собирают пластиковые бутылки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников