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Биографический фильм о Бритни Спирс разрабатывается режиссёром Джоном М. Чу

Джон М. Чу работает над фильмом о Бритни Спирс

0:52
Кино

Биографический фильм о Бритни Спирс, основанный на мемуарах "Женщина во мне", находится в разработке у Джона М. Чу, режиссера  фильма "Злая".

Джон М. Чу работает над фильмом о Бритни Спирс
Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin, PDM

Чу будет работать над фильмом с продюсером "Ла-Ла Ленда" Марком Платтом, который также принимал участия в создании фильма "Злая".

Выпущенная в конце 2023 года и получившая положительные отзывы книга "Женщина во мне" рассказывает о восхождении Спирс к славе как определяющей поп-звезды своего поколения.

Книга повествует об ее детстве, проведенном в Луизиане, ее большом прорыва в качестве одной из звезд "Клуба Микки Мауса".

В книге также описывается ее восхождение на трон поп-культуры в музыке, ее последующие проблемы с семьей и спорное опекунство, которое длилось 13 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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