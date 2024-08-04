Биографический фильм о Бритни Спирс разрабатывается режиссёром Джоном М. Чу

Джон М. Чу работает над фильмом о Бритни Спирс

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Биографический фильм о Бритни Спирс, основанный на мемуарах "Женщина во мне", находится в разработке у Джона М. Чу, режиссера фильма "Злая".

Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin, PDM

Чу будет работать над фильмом с продюсером "Ла-Ла Ленда" Марком Платтом, который также принимал участия в создании фильма "Злая".

Выпущенная в конце 2023 года и получившая положительные отзывы книга "Женщина во мне" рассказывает о восхождении Спирс к славе как определяющей поп-звезды своего поколения.

Книга повествует об ее детстве, проведенном в Луизиане, ее большом прорыва в качестве одной из звезд "Клуба Микки Мауса".

В книге также описывается ее восхождение на трон поп-культуры в музыке, ее последующие проблемы с семьей и спорное опекунство, которое длилось 13 лет.