Биографический фильм о Бритни Спирс разрабатывается режиссёром Джоном М. Чу

Биографический фильм о Бритни Спирс, основанный на мемуарах "Женщина во мне", находится в разработке у Джона М. Чу, режиссера фильма "Злая".
Чу будет работать над фильмом с продюсером "Ла-Ла Ленда" Марком Платтом, который также принимал участия в создании фильма "Злая".
Выпущенная в конце 2023 года и получившая положительные отзывы книга "Женщина во мне" рассказывает о восхождении Спирс к славе как определяющей поп-звезды своего поколения.
Книга повествует об ее детстве, проведенном в Луизиане, ее большом прорыва в качестве одной из звезд "Клуба Микки Мауса".
В книге также описывается ее восхождение на трон поп-культуры в музыке, ее последующие проблемы с семьей и спорное опекунство, которое длилось 13 лет.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.