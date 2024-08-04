"Ривердейл" негативно повлиял на отношения братьев Спроусов

Как "Ривердейл" повлиял на отношения между братьями Спроусами

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"Ривердейл" изменил карьеру Коула Спроуса, превратив его из детской звезды в подросткового идола. Его брат Дилан рассказал о том, как это отразилось на обоих близнецах.

Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon, CC BY-SA 3.0

Дилан рад тому, что Коул получил такой большой карьерный толчок за семь лет в "Ривердейле". Но все же есть момент, о котором Дилан Спроус сожалеет.

"Я бы сказал, что самым большим отстойным моментом было то, что я не мог видеться с братом так часто", — поделился он.

Сериал "Ривердейл" сравнивают с "актерскими буткемпами" сериалов 80-х и 90-х годов, таких как "Мелроуз Плейс" и "Баффи — истребительница вампиров". Изнурительный рабочий график, постоянные съемки, отделяющие актеров от друзей и семьи, физическое и эмоциональное истощение — неотъемлемая часть таких сериалов.