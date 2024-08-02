Стало известно, сколько заработал фильм "Водитель-олигарх" в прокате

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Сборы комедии "Водитель-олигарх" превысили 200 миллионов рублей

Кино

Кассовые сборы комедии "Водитель-олигарх" с Павлом Прилучным превысили 200 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Сборы комедии "Водитель-олигарх" превысили 200 миллионов рублей
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В общей сумме по состоянию на 2 августа фильм заработал 201 миллион 607 тысяч рублей. Такого результата он достиг за 16 дней — проект вышел на экраны 18 июля. При этом в день премьеры картина "Водитель-олигарх" заработала 13 миллионов рублей.

Согласно сюжету комедии, Тимур Бабурин является прожигателем жизни. Неожиданно он становится наследником огромного состояния. Тогда бизнес-партнёр его отца предлагает герою спор, от которого Тимур не может отказаться.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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