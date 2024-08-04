Стало известно, когда стартуют съёмки детектива "Энола Холмс 3" с Генри Кавиллом

Создатели серии детективных фильмов "Энола Холмс" планируют снять продолжение проектов. Об этом пишет портал "What's on Netflix".
Предположительно, сценарий картины будет готов осенью, а съёмки стартуют в начале 2025 года. Главные роли в сиквеле исполнят Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") и Генри Кавилл ("Ведьмак").
По сюжету "Энолы Холмс" главная героиня обнаруживает, что её мать пропала. Девушка отправляется на поиски родительницы. В свою очередь, во втором фильме показали, как Энола Холмс расследует своё первое дело в качестве профессионального детектива.
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