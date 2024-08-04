Стало известно, когда стартуют съёмки детектива "Энола Холмс 3" с Генри Кавиллом

Съёмки фильма "Энола Холмс 3" с Генри Кавиллом начнутся в 2025 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатели серии детективных фильмов "Энола Холмс" планируют снять продолжение проектов. Об этом пишет портал "What's on Netflix".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предположительно, сценарий картины будет готов осенью, а съёмки стартуют в начале 2025 года. Главные роли в сиквеле исполнят Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") и Генри Кавилл ("Ведьмак").

По сюжету "Энолы Холмс" главная героиня обнаруживает, что её мать пропала. Девушка отправляется на поиски родительницы. В свою очередь, во втором фильме показали, как Энола Холмс расследует своё первое дело в качестве профессионального детектива.