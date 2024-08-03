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От "Мстителей" до "Гарри Поттера": обзор топовых фильмов, которые нельзя пропустить в 2024 году

Главные кинопремьеры 2024 года, которые взорвут мировой прокат

2:22
Кино

2024 год обещает быть богатым на громкие кинопремьеры. Множество культовых франшиз продолжат радовать поклонников новыми частями, а также нас ждут захватывающие оригинальные сюжеты. Давайте взглянем на самые топовые фильмы, которые, без сомнения, произведут фурор на больших экранах.

Главные кинопремьеры 2024 года, которые взорвут мировой прокат
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, CC BY-SA 3.0

"Мстители: Секретные войны"

Одним из самых ожидаемых блокбастеров 2024-го станет очередной фильм вселенной Marvel. "Мстители: Секретные войны" обещают масштабное сражение героев киновселенной против могущественного врага. По слухам, в картине появятся как уже знакомые персонажи, так и новые супергерои. Фанаты с нетерпением ждут захватывающих битв и неожиданных сюжетных поворотов.

"Джокер 2: Фотограф"

Продолжение культового фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в 2024 году. На этот раз злодей столкнется с фотографом, одержимым его образом. Ожидается, что лента будет такой же мрачной и психологически напряженной, как и первая часть. Поклонники не сомневаются, что Феникс вновь блестяще воплотит безумного клоуна.

"Дюна: Мессия"

Научно-фантастический эпик "Дюна" Дени Вильнёва снова порадует зрителей в 2024 году. Вторая часть истории по культовому роману Фрэнка Герберта продолжит рассказывать о судьбе Пола Атрейдеса и его борьбе за планету Арракис. Ожидается, что фильм станет еще более масштабным и зрелищным, чем предыдущий.

"Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс"

Спустя годы фанаты поттерианы вновь окунутся в волшебный мир Хогвартса. В 2024 году выйдет новый фильм по мотивам серии книг Джоан Роулинг. Сюжет держится в секрете, но, скорее всего, он будет завязан на приключениях полюбившихся героев. Поклонники с нетерпением ждут, чем порадуют создатели культовой франшизы.

Эти и многие другие громкие премьеры ждут киноманов в 2024 году. Несомненно, грядущий год станет настоящим праздником для любителей качественного и зрелищного кино.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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