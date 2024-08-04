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Актриса Высоцкая рассказала, может ли находить баланс между семьёй и работой

Юлия Высоцкая: мне тяжело находить баланс между семьёй и работой

0:54
Кино

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что пока ещё не нашла идеального баланса между работой и семьёй. Об этом она рассказала Кино Mail.ru.

Юлия Высоцкая: мне тяжело находить баланс между семьёй и работой
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам звезды фильма "Дорогие товарищи!", довольно часто ей приходится жертвовать либо рабочим, либо семейным временем.

"Иногда хорошо, иногда менее эффективно получается. Иногда страдает работа, иногда страдает семья. Иногда приходится отказываться от каких-то проектов из-за того, что есть домашние, семейные обстоятельства. Иногда, наоборот, семья хотела бы, чтобы меня было побольше, а мне приходится какие-то уже другие обстоятельства реализовывать", — призналась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Юлия Высоцкая показала архивные кадры с венчания. Радостное событие произошло в 2019 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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