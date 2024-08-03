Как Леди Гага отреагировала на пение Хоакина Феникса в новом "Джокере"

Феникс рассказал о первой реакции Леди Гаги на его пение в сиквеле "Джокера"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Хоакин Феникс никогда не забудет первую реакцию Леди Гаги на его пение во время съемок сиквела "Джокера", где она исполняет роль Харли Квинн. В фильме "Джокер: Безумие на двоих", который будет частично мюзиклом, Феникс и Гага много работали над совместными музыкальными номерами, чтобы найти подходящий ритм.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Я помню, как она выплюнула кофе, когда я пел в первый раз. Это было приятно, волнительно и придало мне уверенности", — поделился актер.

Феникс также отметил поддержку певицы и подчеркнул важность музыки для своего персонажа.

"Артур вырос, наблюдая, как его мать слушает эти песни по радио. Он не певец, поэтому должен звучать не как профессиональный исполнитель, а как простой человек, поющий в ванной", — добавил актер.

Фильм выходит в прокат 4 октября и расскажет, как неудачливый комик Артур Флек, находясь в больнице Аркхэм, встречает свою любовь, Харли Квинн, и после его освобождения они отправляются в романтическое, но обреченное на провал приключение.