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Как Леди Гага отреагировала на пение Хоакина Феникса в новом "Джокере"

Феникс рассказал о первой реакции Леди Гаги на его пение в сиквеле "Джокера"

1:09
Кино

Хоакин Феникс никогда не забудет первую реакцию Леди Гаги на его пение во время съемок сиквела "Джокера", где она исполняет роль Харли Квинн. В фильме "Джокер: Безумие на двоих", который будет частично мюзиклом, Феникс и Гага много работали над совместными музыкальными номерами, чтобы найти подходящий ритм.

Феникс рассказал о первой реакции Леди Гаги на его пение в сиквеле "Джокера"
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Я помню, как она выплюнула кофе, когда я пел в первый раз. Это было приятно, волнительно и придало мне уверенности", — поделился актер.

Феникс также отметил поддержку певицы и подчеркнул важность музыки для своего персонажа.

"Артур вырос, наблюдая, как его мать слушает эти песни по радио. Он не певец, поэтому должен звучать не как профессиональный исполнитель, а как простой человек, поющий в ванной", — добавил актер.

Фильм выходит в прокат 4 октября и расскажет, как неудачливый комик Артур Флек, находясь в больнице Аркхэм, встречает свою любовь, Харли Квинн, и после его освобождения они отправляются в романтическое, но обреченное на провал приключение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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