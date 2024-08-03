В Подмосковье построили деревню для съёмок комедии "Простоквашино"

Для фильма "Простоквашино" создали уникальную локацию с нуля

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Для съёмок комедии "Простоквашино", основанной на произведениях Эдуарда Успенского, в Подмосковье была построена целая деревня. Режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что найти подходящее место с нужной атмосферой было сложно, поэтому декораторы построили всё с нуля.

Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com, CC BY-SA 3.0

"Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Федора, дом профессора Семина. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а все остальное мы делаем по-настоящему", — поделился режиссер.

Премьера "Простоквашино" пока не назначена, но известно, что в фильме реальные актёры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие будет происходить в советское время.

Иван Охлобыстин исполнит роль почтальона Печкина, а дядю Фёдора сыграет Роман Панков.