Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший муж Анастасии Ивлеевой Элджей подтвердил роман с певицей ANIKV
Певица Ани Лорак назвала возлюбленного Исаака Виджраку мужем
Как получить бесплатную медпомощь по ОМС в любой точке России
Принца Уильяма вывели из себя фотографии Кейт Миддлтон с голой грудью
Актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с Ильёй Любимовым
Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях
Когда матовая помада не подойдёт: как выбрать идеальное средство для губ
Отар Кушанашвили начал свою программу с монолога о смысле жизни
HH: в России резко вырос спрос на работников из Кении
В Подмосковье построили деревню для съёмок комедии "Простоквашино"

Для фильма "Простоквашино" создали уникальную локацию с нуля

1:11
Кино

Для съёмок комедии "Простоквашино", основанной на произведениях Эдуарда Успенского, в Подмосковье была построена целая деревня. Режиссёр Сарик Андреасян сообщил, что найти подходящее место с нужной атмосферой было сложно, поэтому декораторы построили всё с нуля.

Для фильма "Простоквашино" создали уникальную локацию с нуля
Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com, CC BY-SA 3.0

"Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Федора, дом профессора Семина. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а все остальное мы делаем по-настоящему", — поделился режиссер.

Премьера "Простоквашино" пока не назначена, но известно, что в фильме реальные актёры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие будет происходить в советское время.

Иван Охлобыстин исполнит роль почтальона Печкина, а дядю Фёдора сыграет Роман Панков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Как получить бесплатную медпомощь по ОМС в любой точке России
Принца Уильяма вывели из себя фотографии Кейт Миддлтон с голой грудью
Актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с Ильёй Любимовым
Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях
Когда матовая помада не подойдёт: как выбрать идеальное средство для губ
Для фильма "Простоквашино" создали уникальную локацию с нуля
Отар Кушанашвили начал свою программу с монолога о смысле жизни
HH: в России резко вырос спрос на работников из Кении
Печень может быть источником внезапной боли в суставах — остеопат Андрей Галкин
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин оказался в больнице со сломанным плечом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников