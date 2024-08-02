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Уэсли Снайпс побил рекорд Хью Джекмана по самому долгому воплощению персонажа Marvel

Уэсли Снайпс превзошёл Хью Джекмана по продолжительности роли героя Marvel

Кино

Текст содержит спойлеры к фильму "Дэдпул и Росомаха".

Уэсли Снайпс превзошёл Хью Джекмана по продолжительности роли героя Marvel
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Русский Видеомонтаж, PDM

Администрация "Книги рекордов Гиннесса" опубликовала новый список лучших достижений в мире кино, в который попал американский актёр Уэсли Снайпс. Он вновь сыграл роль вампира Блэйда в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Выяснилось, что возвращение Снайпса к этой роли произошло спустя 25 лет и 340 дней после выхода оригинального фильма "Блэйд" в 1998 году. Теперь Снайпс удерживает рекорд за самое долгое воплощение одного и того же персонажа во вселенной Marvel, ранее принадлежащий Хью Джекману, сыгравшему Росомаху на протяжении 24 лет.

Снайпс также побил рекорд по самому длинному перерыву между воплощениями персонажей Marvel. В последний раз он исполнил роль Блэйда в фильме "Блэйд: Троица" (2004), что составляет 19 лет и 231 день до выхода "Дэдпула и Росомахи". Таким образом, он обошёл Альфреда Молину, вернувшегося к роли доктора Октавиуса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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