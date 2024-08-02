От провала к триумфу: российские фильмы, которые завоевали сердца зрителей по всему миру

В последние годы российское кино уверенно вышло на международный рынок. Платформа Netflix приобретала российские сериалы, фильмы показывали не только на Каннском кинофестивале, но и в обычных кинотеатрах Европы, где они пользовались популярностью, несмотря на отсутствие успеха на родине.
Портал "Киноафиша" собрал подборку из пяти фильмов, которые не получили признание в России, но нашли свою аудиторию за рубежом, заработав значительную кассу и хорошие отзывы зрителей.
"Снежная королева 3: Огонь и лёд"
Отличный пример того, как мы недооцениваем собственные анимационные фильмы. В России мультфильм собрал 5,1 миллиона долларов, тогда как за рубежом — почти 20 миллионов. Основная часть доходов пришлась на Южную Корею и Китай, где высоко оценили работу Алексея Цицилина. Его другой проект, "Ганзель, Гретель и агентство магии", стал хитом на Netflix.
"Защитники"
Фильм Сарика Андреасяна стал объектом насмешек в России, едва собрав 5 миллионов долларов. Однако за границей этот ответ "Мстителям" заработал 6,7 миллионов долларов и получил положительные отзывы в Китае и Мексике.
"Невеста"
Ужастик Святослава Подгаевского собрал лишь 2,6 миллиона долларов на родине и остался незамеченным широкой аудиторией. Тем не менее, этот хоррор получил признание в Бразилии и Мексике, где заработал 5,5 миллионов долларов. Позднее фильм был замечен на Netflix.
"Русский ковчег"
Фильм Александра Сокурова едва собрал 500 тысяч долларов в России и был показан лишь в нескольких кинотеатрах. Однако за рубежом, преимущественно в США, Австралии и Канаде, его оценили по достоинству, а фильм собрал 8 миллионов долларов. Картина привлекла внимание своим уникальным подходом и съёмками в Зимнем дворце.
"Большое путешествие"
"Большое путешествие" Василия Ровенского, рассказывающее о приключениях гималайского медведя и его друзей в Китае, должно было стать лидером проката, но пандемия коронавируса помешала этим планам. В итоге мультфильм собрал 2,2 миллиона долларов в России и почти 5 миллионов за рубежом, особенно в Нидерландах, Чехии и Турции.
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