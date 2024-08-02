От провала к триумфу: российские фильмы, которые завоевали сердца зрителей по всему миру

Российские фильмы, ставшие хитами за границей, но провалившиеся дома

2:32 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы российское кино уверенно вышло на международный рынок. Платформа Netflix приобретала российские сериалы, фильмы показывали не только на Каннском кинофестивале, но и в обычных кинотеатрах Европы, где они пользовались популярностью, несмотря на отсутствие успеха на родине.

Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17, CC BY-SA 4.0

Портал "Киноафиша" собрал подборку из пяти фильмов, которые не получили признание в России, но нашли свою аудиторию за рубежом, заработав значительную кассу и хорошие отзывы зрителей.

"Снежная королева 3: Огонь и лёд"

Отличный пример того, как мы недооцениваем собственные анимационные фильмы. В России мультфильм собрал 5,1 миллиона долларов, тогда как за рубежом — почти 20 миллионов. Основная часть доходов пришлась на Южную Корею и Китай, где высоко оценили работу Алексея Цицилина. Его другой проект, "Ганзель, Гретель и агентство магии", стал хитом на Netflix.

"Защитники"

Фильм Сарика Андреасяна стал объектом насмешек в России, едва собрав 5 миллионов долларов. Однако за границей этот ответ "Мстителям" заработал 6,7 миллионов долларов и получил положительные отзывы в Китае и Мексике.

"Невеста"

Ужастик Святослава Подгаевского собрал лишь 2,6 миллиона долларов на родине и остался незамеченным широкой аудиторией. Тем не менее, этот хоррор получил признание в Бразилии и Мексике, где заработал 5,5 миллионов долларов. Позднее фильм был замечен на Netflix.

"Русский ковчег"

Фильм Александра Сокурова едва собрал 500 тысяч долларов в России и был показан лишь в нескольких кинотеатрах. Однако за рубежом, преимущественно в США, Австралии и Канаде, его оценили по достоинству, а фильм собрал 8 миллионов долларов. Картина привлекла внимание своим уникальным подходом и съёмками в Зимнем дворце.

"Большое путешествие"

"Большое путешествие" Василия Ровенского, рассказывающее о приключениях гималайского медведя и его друзей в Китае, должно было стать лидером проката, но пандемия коронавируса помешала этим планам. В итоге мультфильм собрал 2,2 миллиона долларов в России и почти 5 миллионов за рубежом, особенно в Нидерландах, Чехии и Турции.