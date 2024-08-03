Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали неожиданные причины ностальгии у россиян
Пять реальных причин посетить столицу ОАЭ для туриста
Производство сыра в России удвоилось за 10 лет после введения продэмбарго
Секреты долголетия огуречных плетей: эффективные методы
Газета.Ru: умеренные дозы алкоголя не оказывают влияния на умственные способности
Том Круз может спуститься по канату с вершины стадиона на закрытии Олимпиады
Летние парфюмерные промахи: 7 ароматов, не подходящих для жаркой погоды
Спрос на автомобильные шины в РФ увеличился на 15% в первом полугодии 2024 года
Упражнения для сжигания жира на животе
Юрий Стоянов признался, что однажды лично общался с Леонидом Брежневым

Юрий Стоянов заявил, что знал Леонида Брежнева лично

1:12
Кино

Юрий Стоянов признался, что общался с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым лично. Об этом актёр сообщил изданию "Комсомольская правда" во время разговора о его роли в сериале "Игры".

Юрий Стоянов заявил, что знал Леонида Брежнева лично
Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

В ленте Юрий Стоянов сыграл политика. По словам актёра, он сам вызвался исполнить его роль.

"Тогда я спросил: "А кто у вас играет Брежнева?". "Да сами в ужасе, не знаем", — ответили мне. Вопрос был решён. Он был у власти во времена моей молодости. Во-вторых, я очень хорошо знаю то время и этого человека, с которым однажды общался лично. У меня была задача сыграть этого человека в непростое для нашей страны время", — сообщил Юрий Стоянов.

Напомним, что премьера сериала Евгения Стычкина "Игры" состоится сегодня. По сюжету сын функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80. Ему предстоит работать под начальством строгой Ирины Светловой. Герои столкнутся с трудностями организации крупного спортивного мероприятия. Кроме того, они окажутся свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Газета.Ru: умеренные дозы алкоголя не оказывают влияния на умственные способности
Том Круз может спуститься по канату с вершины стадиона на закрытии Олимпиады
Летние парфюмерные промахи: 7 ароматов, не подходящих для жаркой погоды
Спрос на автомобильные шины в РФ увеличился на 15% в первом полугодии 2024 года
Упражнения для сжигания жира на животе
Виктория Боня лечит кошку Мурку шаманскими каплями
Самые простые маринованные огурцы: минимум ингредиентов, отличный результат
Павла Дурова сравнили с рыбой-луной из-за детей
Эмулятор ShadPS4 для ПК делает шаг вперед в эмуляции PS4-игр
Отдых в Поднебесной: 3 самых привлекательных региона Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников