Юрий Стоянов признался, что однажды лично общался с Леонидом Брежневым

Юрий Стоянов заявил, что знал Леонида Брежнева лично

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Юрий Стоянов признался, что общался с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым лично. Об этом актёр сообщил изданию "Комсомольская правда" во время разговора о его роли в сериале "Игры".

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В ленте Юрий Стоянов сыграл политика. По словам актёра, он сам вызвался исполнить его роль.

"Тогда я спросил: "А кто у вас играет Брежнева?". "Да сами в ужасе, не знаем", — ответили мне. Вопрос был решён. Он был у власти во времена моей молодости. Во-вторых, я очень хорошо знаю то время и этого человека, с которым однажды общался лично. У меня была задача сыграть этого человека в непростое для нашей страны время", — сообщил Юрий Стоянов.

Напомним, что премьера сериала Евгения Стычкина "Игры" состоится сегодня. По сюжету сын функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80. Ему предстоит работать под начальством строгой Ирины Светловой. Герои столкнутся с трудностями организации крупного спортивного мероприятия. Кроме того, они окажутся свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.