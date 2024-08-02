Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сульфаты в уходе за волосами: опасны ли они на самом деле
Олимпийских триатлонистов вырвало после заплыва в загрязненной Сене
Не поняла, как получилось: в Серове женщина перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Миллениалы стали тратить на путешествия больше зумеров
Финские фермеры: если в ЕС введут санкции на удобрения из России, нам капут
Единственную внучку Александра Маслякова сравнили с куклой на новом фото
Продукты с пальмовым маслом, которые есть у вас дома
Космические ураганы: недавно обнаруженное явление в Южном полушарии
Актёр Никита Кологривый назвал Ираклия Пирцхалаву любимым исполнителем
Избегать жутких домов и доверять инстинктам: главные правила выживания в мире фильмов ужасов

Как выжить в любом фильме ужасов? 6 простых правил

2:00
Кино

Фильмы ужасов пользуются огромной популярностью среди миллионов зрителей. Они часто следуют похожим сценарным канонам: группа людей сталкивается с неизвестным злом, и по мере развития сюжета некоторые из них становятся жертвами. В конце выживает только один или два персонажа.

Как выжить в любом фильме ужасов? 6 простых правил
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, PDM

Внимательные зрители заметили, что у героев есть шансы дожить до финала, если они будут соблюдать определённые правила.

Не стоит читать надписи на латинском языке в книгах

Лучше вообще избегать таких изданий. В фильме "Хижина в лесу" одна открытая книга едва не привела к апокалипсису.

Стоит переехать из жуткого дома

Это решение избавило бы многих героев от неприятностей. Например, в "Паранормальном явлении" персонажи могли бы избежать проблем, если бы переночевали в отеле, как они изначально планировали.

Не следует укрываться в первом попавшемся здании

Иногда оно может быть ещё опаснее. В фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" главная героиня спряталась от маньяка в магазине, который стал для неё смертельной ловушкой.

Делать контрольный выстрел

Часто зрители буквально кричат об этом, возмущённые финалом. Маньяк может не погибнуть от одной пули и внезапно ожить, забрав с собой ещё несколько жертв. Так случилось в фильме "Хэллоуин убивает". Всего лишь нужно было сделать контрольный выстрел.

Доверять первым подозрениям

Если место кажется странным и вызывает желание уехать, лучше последовать этому инстинкту. В "Солнцестоянии" герои сразу почувствовали ужас коммуны, но остались и поплатились за это.

Избегать романтических увлечений

Даже в стрессовых ситуациях герои иногда поддаются чувствам, что часто приводит к их гибели. Лучше всегда быть начеку, чтобы не повторить судьбу жертв в фильмах, таких как "X".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Последние материалы
Как выжить в любом фильме ужасов? 6 простых правил
Не поняла, как получилось: в Серове женщина перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Миллениалы стали тратить на путешествия больше зумеров
США остановили санкции против Мосбиржи и разрешили ЕС закупки газа в РФ. Оттепель?
Финские фермеры: если в ЕС введут санкции на удобрения из России, нам капут
Единственную внучку Александра Маслякова сравнили с куклой на новом фото
Продукты с пальмовым маслом, которые есть у вас дома
Космические ураганы: недавно обнаруженное явление в Южном полушарии
Актёр Никита Кологривый назвал Ираклия Пирцхалаву любимым исполнителем
Курс пары юань/рубль может колебаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников